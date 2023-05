Le pagelle di Spalletti: "Si ferma a sei minuti dallo scudetto"

Per il Corriere dello Sport merita mezzo voto in più: "A 6 minuti dallo scudetto, scopre che la festa è semplicemente rinviata".

Il Napoli non va oltre l'1-1 contro la Salernitana e non riesce a vincere lo scudetto. Luciano Spalletti per La Gazzetta dello Sport merita un 6: "Cerca in tutti i modi di dare lucidità a una squadra che sta accusando un calo fisico. Partita non brillante ma alla fine seppur nelle difficoltà, i suoi giocano e non mollano". Stesso voto per Tuttosport: "Ha schierato la migliore formazione possibile, la festa è solo rimandata".

Per il Corriere dello Sport merita mezzo voto in più: "A 6 minuti dallo scudetto, scopre che la festa è semplicemente rinviata. 73% di possesso, 24 conclusioni ed è 1-1. Beh, o boh, ma succede". Concorda pure il Corriere della Sera: "Non era semplice, tra tensione e un avversario chiuso ermeticamente. La squadra è meno brillante di prima, ma la festa è solo rimandata". Infine è da 6,5 per TMW: "Il titolo non è a rischio ma la festa è rimandata. Il suo Napoli attacca a testa bassa cercando di abbattere il muro granata. Poi la Salernitana gli gioca un brutto scherzo con Dia che sguscia via a sinistra e supera Meret".

I voti

