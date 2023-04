Le pagelle di Spalletti, voti altissimi per l'allenatore: "Autorizza la festa!"

Ma se il Napoli di Spalletti, con tutti i limiti, batte la Juve a Torino vuole dire che il tecnico azzurro ha fatto un capolavoro

Non è il Napoli migliore della stagione. Tutt'altro. Ma se il Napoli di Luciano Spalletti, con tutti i limiti fisici e psicologici di questo periodo, batte la Juve a Torino vuole dire che il tecnico azzurro ha fatto un capolavoro. "Sa che la squadra non sta benissimo e centellina gli uomini. Come Rossini è sempre un crescendo, ma a differenza di Paganini ripete grandi prestazioni", è la bella similitudine musicale de La Gazzetta dello Sport odierna. "Il suo Napoli vince, a Torino con la Juve, e autorizza la città a stirare il vestito della festa. Una vittoria storica dopo la delusione di Champions che azzera 33 anni di attesa e amarezze in una sola notte", commenta invece il Corriere dello Sport. "Non è il suo classico Napoli spettacolo, ma è comunque efficace al punto giusto. La risolve con i cambi", è infine la lettura più fredda di Tuttosport sulla vittoria del Napoli di Spalletti in casa della Juve. Un successo che vale tre quarti di Scudetto.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5