Le pagelle premiano Insigne: "Da seconda punta la sua qualità incide di più"

Buoni i voti in pagella per Lorenzo Insigne dopo la gara contro la Stella Rossa. L'esperimento da seconda punta piace ai quotidiani.

GAZZETTA 6: "Una traversa con un tiro di prepotente bellezza. Ma dopo un buon avvio si spegne e non mette a frutto la libertà che gli concede Ancelotti".

CORRIERE DELLO SPORT 7: "Ormai per Ancelotti è una seconda punta e, dopo l'esperimento riuscito contro la Fiorentina, è lì che gioca anche a Belgrado. E' in una posizione in cui la sua qualità pura può incidere di più. Per un'ora crea, rifinisce e conclude, gioca molto bene e centra la traversa con una botta dalla distanza. Quando entra Mertens, torna sulla sinistra ed esce dalla partita".

TUTTOSPORT 6,5: "Accende la gara con un destro che merita miglior sorte. Si prende alla distanza risultando poco incisivo".

IL MATTINO 6: "Manuale della punta: accorciare e ripartire. Lo fa bene due volte nel primo e la seconda volta colpisce il palo. Non dà mai un punto di riferimento alla difesa serba che si ammattisce per stargli dietro: copre almeno una trentina di metri sul fronte offensivo. Spesso lezioso, ma il ragazzo è fatto così".

REPUBBLICA 6,5

CORRIERE DELLA SERA 6,5: E' il regista dell'attacco. Colpisce una traversa nel primo tempo e ci prova sempre.