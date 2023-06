Le ragioni per cui ADL non vuole pagare penali per il nuovo allenatore

Aurelio De Laurentiis è impegnato nella ricerca del nuovo allenatore, ma non è intenzionato a pagare penali. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport

Aurelio De Laurentiis è impegnato nella ricerca del nuovo allenatore, ma non è intenzionato a pagare penali. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport: "È ben contento, infatti, di evitare le formalità burocratiche indispensabili per approcciarsi ad un tecnico sotto contratto e gli oneri di eventuali clausole rescissorie, che non sarebbe assolutamente intenzionato a pagare. Per quanto ne faccia largo utilizzo con i propri tesserati, per De Laurentiis è opportuno affrontare un costo di questo tipo soltanto per i calciatori".