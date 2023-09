Le statistiche svelano il vero (e inaspettato) problema del Napoli in attacco

In fase offensiva i numeri del Napoli di Garcia raccontano una realtà a due facce

In fase offensiva i numeri del Napoli di Garcia raccontano una realtà a due facce: la squadra azzurra, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è la seconda squadra nei cinque principali campionati europei per tiri realizzati (22 a partita in media) ma soltanto 5.7 vanno nello specchio della porta. Il Napoli tenta più conclusioni di Milan, Juventus e Inter ma ha un’efficacia realizzativa più bassa, soltanto il 9% con 64 tiri e 6 gol in tre partite.