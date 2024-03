Le ultime sulla formazione dell'Inter: no a Frattesi, possibile sorpresa a sinistra

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione del tecnico per la sfida al Napoli:

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale Inter contro il Napoli per Simone Inzaghi? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione del tecnico per la sfida al Napoli: "Le indicazioni della rifinitura di ieri dicono che Inzaghi in mediana insisterà con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, 35enne alla diciassettesima di fila da titolare. Anche in attacco sarà dura rinunciare a Lautaro e Thuram, ma sono in salita le quotazioni di Sanchez che potrebbe insidiare il francese. Rispetto a Madrid ci saranno invece delle variazioni nella retroguardia e sugli esterni. Bisseck, entrato bene anche al Metropolitano, prenderà il posto di Pavard.

Al centro della difesa si piazzerà Acerbi, con Bastoni a sinistra. Davanti a lui, con Carlos Augusto che tornerà dopo la sosta, dovrebbe esserci Dimarco. Anche se ieri nella rifinitura è stato provato Buchanan, finora fermo a 27’ totali in nerazzurro (gli spezzoni finali con Salernitana e Lecce). A destra tornerà Darmian, preferito a Dumfries".