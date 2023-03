Letali sugli angoli: il Napoli primo in Europa in una particolare statistica

Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei cinque campionati top d’Europa, il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su calcio d’angolo, 13 reti su 58. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"L’Atalanta, per contro, ha incassato 5 reti su corner, peggior dato tra le prime sei di Serie A, record negativo condiviso con il Milan. All’andata l’1-1 di Osimhen arrivò dalla bandierina: battuta corta per Zielinski e cross al centimetro per il nigeriano. Attenzione alle palle inattive, su cui l’Atalanta difende a zona e su cui il Napoli dispone di una batteria di colpitori. La differenza dei dettagli".