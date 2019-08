Libero distrugge Cr7: "Ronaldo si divora i compagni. Le punte al suo fianco falliscono"

"Ronaldo si divora i compagni. Le punte al suo fianco falliscono". Così titola stamattina Libero. "Che paradosso l’attacco della Juve: il baby Kean è stato ceduto, Dybala è entrato in crisi, l’eroe Mandzukic è un esubero e Higuain è un rebus", scrive il quotidiano. "Cristiano Ronaldo - scrive Federicolo Strumolo - non ha affatto aiutato i compagni di reparto, anzi: li ha distrutti. Basta chiedere a Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Considerati grandissimi attaccanti (addirittura Dybala veniva etichettato come nuovo Messi) prima dell’arrivo del portoghese. E ridotti ad esuberi dopo una stagione all’ombra del cinque volte Pallone d’Oro (mentre Moise Kean è già stato venduto all’Everton per ventisette milioni di euro). Perché la triste verità è che avere in campo Ronaldo non semplifica il compito dei compagni, ma li costringe a lavorare di più"