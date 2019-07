Libero - Il Napoli offre 8mln di ingaggio ad Icardi, ma l'argentino vuole solo l'Inter

Sulle pagine di Libero il giornalista Fabrizio Biasin aggiorna la situazione relativa al futuro di Mauro Icardi: "Il Napoli per bocca di Giuntoli ha avanzato un’offerta da oltre 8 milioni di ingaggio; la Juventus (via Paratici) chiede la disponibilità del ragazzo nella speranza di fare un’offerta al ribasso ai nerazzurri verso la fine del mercato; la Roma ci ha provato ma sa di essere in posizione di svantaggio; l’Inter, dal canto suo, ha ragionato di recente su un possibile scambio con l’Arsenal. Ebbene, in tutti i casi il giocatore ringrazia ma ripete (anche alla moglie/agente) di non avere intenzione di lasciare l’Inter".