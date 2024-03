Lindstrom, che flop: è il 20° della rosa per minuti giocati, nessun allenatore lo schiera

Jesper Lindstrom è stato il colpo più costoso in casa Napoli nelel ultime due sessioni di mercato, ma si è rivelato un flop

Jesper Lindstrom è stato il colpo più costoso in casa Napoli nelel ultime due sessioni di mercato, ma si è rivelato un flop, visto lo scarso apporto e soprattutto lo scarso minutaggio concessogli. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "L’immagine copertina è Lindstrom che dichiarò di aver scelto il Napoli rispetto al Liverpool per giocare di più. Il Napoli è al terzo allenatore stagionale e Lindstrom ha accumulato soltanto 475 minuti, è il ventesimo giocatore nella speciale classifica del tempo trascorso in campo.

È davanti a lui anche Elmas che è andato via a fine dicembre. Il calcio cambia in un minuto, la sua avventura poteva conquistare un destino diverso all’81’ di Barcellona-Napoli, quando su cross di Olivera di testa ha mandato a lato. Un’occasione per riscattare il suo cammino che finora è stato deludente e gli ha tolto anche la Nazionale".