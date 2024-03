Lindstrom demolito dai quotidiani: "Perde palle banali e si mangia un gol da urlo di Munch"

Acquistato in estate e indicato da tutti come giocatore in grado di far fare il salto di qualità ai partenopei, contro il Barcellona, nel 3-1, ha deluso

Uno dei più grandi misteri del Napoli è Jesper Lindstrom. Acquistato in estate e indicato da tutti come giocatore in grado di far fare il salto di qualità ai partenopei, contro il Barcellona, nel 3-1 del Montjuic, ha deluso e La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 5: "Dentro per Politano, ma fatica a entrare in partita, perde due palle banali cercando improbabili uno contro tutti a metà campo. Ha sulla testa il 2-2, ma non inquadra la porta". È il voto più alto che riceve perché gli altri sono tutti 4,5, a cominciare dal Corriere dello Sport: "Strozzato subito da Cancelo e conseguenti raddoppi. E il gol che sbaglia di testa è da urlo di Munch. Morbido anche l’atteggiamento in occasione del tris del Barça, a ridosso della sua area".

Tuttosport non gli perdona la "palla del 2-2 clamorosamente sciupata". Dello stesso avviso il Corriere della Sera e anche TuttoNapoli: "Ha sulla testa un pallone d’oro e non riesce a far centro. Un appuntamento mancato con la storia". Infine è da 4,5 pure per TMW: "Ha la grande occasione per trovare l'1-1 di testa, ma colpisce davvero malamente. Il suo, a posteriori, è un cambio totalmente sbagliato".

I voti

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

TuttoNapoli: 4,5