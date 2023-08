Lindstrom e gli idoli da bambino: "Neymar per i suoi giochetti"

Chi erano gli idoli di Jesper Lindstromd da bambino? Li ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Chi erano gli idoli di Jesper Lindstromd da bambino? Li ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sono un tipo che pensa sempre positivo", raccontava il ragazzo che è cresciuto con il pallone sempre fra i piedi nelle tante sfide sotto casa con il fratello più grande. E che aveva come idolo, da bambino, Steven Gerrard.

Poi crescendo è passato a Neymar, «perché mi piacciono i suoi giochetti con la palla, la sua velocità, i suoi gol», come rivelò alla Bild. «Ma forse il giocatore perfetto sarebbe l’unione dei due». Il Napoli è chiaramente un salto di qualità per un calciatore che ha sempre ripetuto di voler "vincere la Champions, come sogno, chiaro, ma preferisco guardare al quotidiano piuttosto che alla lunga scadenza".