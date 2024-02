Lindstrom e i 25 mln spesi: ADL ha affrontato pubblicamente la questione

A ogni modo, la qualità rende un calciatore più adattabile ed è per questo che nell’ultimo periodo sta prendendo forma un possibile esperimento.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom sta cominciando a legittimare, quantomeno in parte, l’investimento estivo di ben 25mln di euro per acquistarlo dall'Eintracht Francoforte. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Aveva il compito di rimpiazzare Lozano, ceduto al Psv, quindi immediatamente si è ragionato seguendo lo schema di un avvicendamento.

A lungo si è discusso sul suo inquadramento tattico però, perché in Germania non ha sempre ricoperto il ruolo di esterno d’attacco, quanto magari più del trequartista libero di spaziare sul fronte offensivo. Aurelio De Laurentiis ha preso molto a cuore la questione, al punto da affrontarla pubblicamente con i dati alla mano. A ogni modo, la qualità rende un calciatore più adattabile ed è per questo che nell’ultimo periodo sta prendendo forma un possibile esperimento.