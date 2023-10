Lindstrom preferì il Napoli al Liverpool per giocare: finora solo 100 minuti in campo

Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ricorda le parole del calciatore al suo arrivo in Italia.





Solo 100 minuti disputati per Jesper Lindstrom in questa sua prima parte di stagione in maglia Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ricorda le parole del calciatore al suo arrivo in Italia.

"Lindstrom è stato inseguito a lungo e lui stesso ha dichiarato di aver preferito il Napoli al Liverpool per motivi strategici. «I Reds mi volevano, sì, ma quanto avrei giocato? Sarebbe stato intelligente andarci? Sono un loro tifoso, ma se non gioco allora tanto vale sedermi a guardarli in tv. Ho 23 anni, un’età in cui devo giocare un po’: ecco perché penso che il Napoli sia un buon cambiamento. È uno dei migliori club del mondo e hanno detto che giocherò. Che avrò molte chance».