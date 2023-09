Lindstrom pronto alla prima da titolare: è il favorito per sostituire Politano

Matteo Politano sarà costretto a dare forfait per almeno 10 giorni e il Napoli deve trovare un modo per sostituirlo

Matteo Politano sarà costretto a dare forfait per almeno 10 giorni e il Napoli deve trovare un modo per sostituirlo. Il principale indiziato per prendere il suo posto è Jesper Lindstrom, ultimo arrivato alla corte di Garcia, che ieri è rientrato in città dopo il doppio impegno vincente con la Danimarca, rispettivamente contro San Marino e Finlandia.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, è lui il favorito rispetto ad Elmas e Raspadori, che possono comunque giocarsi le loro chance. Dopo la sfortunata gara contro la Lazio, l'ex Eintracht proverà a mostrare ancora una volta le sue doti, che non sono solo tecniche, ma anche di sacrificio. Può essere il jolly del reparto avanzato e consente a Garcia alcune variazioni sul consueto 4-3-3.