Litigio Barella-Lukaku, Gazzetta: "C'è frustrazione per la fuga del Napoli?"

Ha fatto molto discutere il clamoroso litigio a Marassi tra Barella e Lukaku. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Impossibile dire se questo nervosismo (ingiustificato) sia figlio in parte anche della frustrazione nel vedere davanti una squadra lanciata nell’iperspazio come il Napoli di Spalletti, ma di certo non basta questo litigio a far partire l’Sos dentro allo spogliatoio di Inzaghi".