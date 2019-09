Llorente, colpo di fulmine con la città: ora aspetta la famiglia per trasferirsi a Posillipo

E' stato travolto dalla passione azzurra, Fernando Llorente, per il quale con Napoli è stato amore a prima vista. Come svelato dal Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante navarro adora la sua nuova città e non vede l'ora di prendere possesso della sua nuova casa a Posillipo. Per il momento l'ex Juventus vive ancora in albergo, sul Golfo di Napoli, ma è in attesa che arrivi la famiglia a Napoli per spostarsi in casa. E godersi appieno tutte le bellezze della terra partenopea.