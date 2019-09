Llorente ha firmato un biennale, oggi primo allenamento a Castel Volturno

Inizia oggi l'avventura di Fernando Llorente con la maglia del Napoli. L'attaccante spagnolo, ufficiale ieri, ha firmato un contratto biennale e si allenerà oggi per la prima volta agli ordini di Carlo Ancelotti a Castel Volturno. Mancava, in organico, un calciatore con le sue caratteristiche, bravo di testa e in grado di saper creare spazi ai compagni.