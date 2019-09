Llorente promosso dai quotidiani: "Diventa un talismano e segna alla prima occasione"

Fernando Llorente, entrato ieri nella ripresa, di fatto ha sancito la vittoria del Napoli con il gol del 2-0. L'attaccante spagnolo ha convinto i quotidiano, beccando una sfilza di 7 in pagella, come quello della Gazzetta dello Sport: "Entra per far respirare i suoi in un momento delicato sullo 0-0, diventa un talismano e segna al primo pallone utile".



Gazzetta 7

Il Mattino 7

Tuttosport 7.5

Corriere dello Sport 7

TuttoNapoli 7