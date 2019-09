Llorente titolare con la Samp? CorSport: "Milik e Insigne out, Mertens e Lozano torneranno tardi"

Llorente titolare contro la Sampdoria? Ipotesi, questa, da non escludere. Per diversi motivi. Il primo: Milik non dovrebbe recuperare. Poi: Insigne è alle prese col problema ai flessori, Mertens sarà impegnato col Belgio fino a lunedì e Lozano tornerà dagli States soltanto giovedì. Dunque spazio allo spagnolo che è in grande forma, si allena col sorriso a Castel Volturno e non vede l'ora di scendere in campo. Lo riporta il Corriere dello Sport.