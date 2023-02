Lo Scudetto passa anche dalle 'piccole': il Napoli ha perso 2 punti col Lecce, l'Inter già 8

La squadra di Ballardini è ultima, non ha mai vinto in campionato, vanta soltanto 8 punti ma spesso ha dato filo da torcere anche alle big

La squadra di Ballardini è ultima, non ha mai vinto in campionato, vanta soltanto 8 punti ma spesso ha dato filo da torcere anche alle big, racconta il Corriere del Mezzogiorno ricordando che ha pareggiato contro il Milan e perso combattendo fino al fischio finale contro Roma, Inter e Juventus. Lo scudetto passa anche per le “piccole”, un fronte che in passato spesso ha regalato delusioni: "Nello scorso campionato il Napoli ha perso 13 punti potenziali contro le squadre dal nono posto in giù: 2 contro il Sassuolo, 2 contro il Cagliari retrocesso, 6 contro l’Empoli e 3 contro lo Spezia. Finora il cammino è stato completamente diverso, il Napoli ha fatto percorso pieno eccetto i pareggi contro la Fiorentina in trasferta e il Lecce al Maradona.