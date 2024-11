Lobotka ai box da oltre due settimane: la decisione di Conte in vista di Napoli-Atalanta

vedi letture

Dopo aver battuto il Milan a San Siro, il Napoli si prepara ad un altro big match e ha ricominciato immediatamente a lavorare a Castel Volturno, tra l'altro a un orario diverso, le 12:30, volontà di Antonio Conte per abituarsi al clima della gara di domenica, quando a quell'orario comincerà la partitissima contro l'Atalanta, secondo di quattro scontri diretti consecutivi. Notizie confortanti sul fronte infermeria con Stanislav Lobotka che sta progressivamente avvicinandosi al recupero completo e magari potrebbe addirittura strappare una convocazione per domenica.

Il playmaker slovacco è reduce da un infortunio muscolare con la sua nazionale in Azerbaigian (del 14 ottobre scorso) ed al massimo partirà dalla panchina contro i nerazzurri di Gasperini. In cabina di regia fiducia a Billy Gilmour per un'altra partita da titolare. Il centrocampista scozzese ha dato le garanzie necessarie e per questo non si forzerà il ritorno in campo di Lobotka. Con l'Atalanta quest'ultimo dovrebbe essere convocato, vedremo poi se Conte gli darà spazio a gara in corso. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.