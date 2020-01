Lobotka, il Celta scende a 22mln ma chiede percentuale sulla rivendita: novità non prima di martedì

Aurelio De Laurentiis resta in Svizzera, in vacanza con la famiglia della moglie Jacqueline. Rientrerà a giorni a Roma, ma sta seguendo le operazioni di mercato che dovrebbero portare Stanislav Lobotka a Napoli. Ci sta pensando il ds Cristiano Giuntoli a portare avanti la trattativa, rientrato da poco dagli Stati Uniti, anche lui in vacanza. Si era vociferato di un blitz del dirigente in Spagna per chiudere la trattativa, ma in realtà non c’è ancora l’accordo tra il Napoli e il Celta Vigo. Ieri il ds azzurro è rimasto a Castelvolturno, dove ha lavorato via telefono per sistemare l’offerta da presentare agli spagnoli. E in verità non si sono visti nemmeno gli agenti di Lobotka, che sempre ieri sono stati dati in arrivo a Napoli. In effetti la loro presenza non è richiesta, perché il club azzurro ha in tasca l’accordo col calciatore per un contratto di cinque anni a 1,8 milioni a stagione.

Quello che c’è da fare, è trovare l’intesa con il Celta Vigo. Il Napoli avrebbe alzato l’offerta da 18 milioni a 20 milioni complessivi, con la formula del prestito con diritto di riscatto praticamente automatico. 3 milioni subito e altri 17 la prossima estate, senza bonus particolari e senza diritti di rivendita per il Vigo. Un’offerta che Giuntoli si aspettava di vedere accolta, invece il vulcanico presidente spagnolo Carlos Mourino ha detto ancora no, almeno per il momento. La sua richiesta è di 22 milioni di euro (scesi dai 25 iniziali), chiedendo anche una percentuale di futura rivendita. Distanza che non sembra incolmabile, ma che comunque c’è. De Laurentiis è un po’ seccato, ma ha chiesto a Giuntoli di pazientare: il presidente non vuole trattative al rialzo e nemmeno aste. Anche ieri il direttore sportivo ha avuto conferma dagli agenti di Lobotka, Jasurek e Zimonczyk, che il calciatore insiste per il Napoli, e vuole solo l’azzurro. Tra l’altro, l’intermediario dell’operazione è a Milano, dove sarebbe pronto a finalizzare il tutto appena arriverà l’ok. Ma per la schiarita bisognerà aspettare ancora, probabilmente non prima di lunedì o martedì.