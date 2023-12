Lobotka in dubbio per il Monza: la stima sui tempi di recupero

Nel match contro la Roma si è fermato anche Stanislav Lobotka, costretto a uscire nel secondo tempo con un dolore all'altezza del fianco.

Nel match contro la Roma si è fermato anche Stanislav Lobotka, costretto a uscire nel secondo tempo con un dolore all'altezza del fianco. Il centrocampista slovacco all’Olimpico ha rimediato un’infrazione costale, che lo mette in dubbio per il prossimo match.

Ci sarà o no dunque contro il Monza? Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si tratta di un colpo da monitorare giorno dopo giorno, il recupero per la gara contro il Monza non è impossibile ma è più probabile che Lobotka possa rientrare il 7 gennaio a Torino.