Lobotka non si sbilancia: "Noi a +15? Mancano ancora 16 gare"

Come si sta con 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica? Nella lunga intervista a Il Mattino , uno dei protagonisti del Napoli come Stanislav Lobotka risponde anche a questa domanda.

"Come posso nascondere che si sta una favola? È bello stare così in alto, ma non siamo ancora blindati. Non è finita con 16 partite ancora da giocare: non sono poche, sono tantissime. Perché potremmo anche perdere prima o poi anche se noi speriamo di non perdere mai più. Noi dobbiamo continuare a scendere in campo senza pensare di essere così in alto".