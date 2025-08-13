Lookman, da Bergamo: Inter studia nuova offerta per battere concorrenza Napoli

Si parla di Ademola Lookman sull'edizione odierna del Corriere di Bergamo: "Lookman, rimasto in Inghilterra ad allenarsi da solo. La società , che detterà in esclusiva tempi, modi e valori dell'uscita dell'eroe di Dublino, non detta ancora un prezzo e attende nuove offerte ufficiali che siano più alte dei 45 milioni presentati via pec dall'Inter due settimane fa. Una strategia portata avanti per sondare il terreno e non porre limiti al prezzo del giocatore attualmente più forte in rosa.

L'Inter l'ha capito e in queste ore si sta muovendo con il suo entourage, tornato in Italia, per preparare un rilancio e battere la concorrenza del Napoli. Marotta però non andrà oltre i 50 milioni e aspetta un segnale per capire se potranno bastare, o se sarà inutile anche solo presentare un rialzo di questa portata".