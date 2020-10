Lozano bocciato, pioggia di 5 dai quotidiani: "Non gliene viene bene una"

"Non gliene viene bene una stavolta, Svensson lo tiene lontano dalla porta” scrive di Hirving Lozano La Gazzetta dello Sport, che assegna un 5 in pagella al messicano.

Valutazione identica per il Corriere dello Sport: “Dopo un tris di partite di ottimo livello, in grande crescendo, il Chucky si ferma: più d’un passo indietro nella sua posizione prediletta, sia negli affondi, sia nei guizzi, nonostante l’opposizione debole. E nell’azione del gol olandese si fa infilare da Svensson”.

Il messicano è da 5 anche per Tuttosport: “Dopo un inizio in salita, cresce col passare dei minuti ma non riesce ad incidere”.

Le pagelle di Lozano:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Repubblica: 5

Corriere della Sera: 5

Il Mattino: 5