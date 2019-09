Lozano da 7 (o 7,5) per tutti i quotidiani: "Dirompente! Velocità da ala e senso del gol da centravanti"

E' Hirving Lozano il migliore del Napoli per i quotidiani. La Gazzetta lo premia col 7: "L'attaccante che non c'era. Non è soltanto veloce, fa valere una certa resilienza nel corpo a corpo. E' un'ala, ma si muove da centravanti avvoltoio". Da 7 anche per Il Mattino: "Si piazza come seconda punta ed è dirompente. Si trova davanti De Ligt, segna con freddezza e dà dinamismo e freschezza là davanti". Per il Corriere della Sera è addirittura da 7,5: "Lo aveva detto che segna sempre al debutto: rapido e sfrontato, fa la differenza nel cuore dell'attacco".