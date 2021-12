Lozano distrutto dai quotidiani: "Come ha fatto a restare in campo per 90 minuti?"

Senza Osimhen e Insigne, Lozano ha l'occasione per mettersi in mostra ma nella sconfitta del Napoli contro lo Spezia al Maradona, riesce a farsi ricordare più per gli errori sotto porta che per la voglia di spaccare il mondo. Per la Gazzetta dello Sport "sbaglia qualche pallone di troppo" e poi "tira a porta vuota, ma senza rabbia". Per il Corriere dello Sport "ha due occasioni per pareggiare ma il destro è sempre debole. Come la sua spinta a sinistra". Per Tuttosport si muove tanto e cerca il gol al volo poi però "si divora un'altra occasione". TuttoNapoli lo critica aspramente scrivendo che "si divora il pareggio calciando centralmente un rigore in movimento", poi aggiunge anche che "inspiegabilmente termina la gara in campo". TMW scrive: "La poca lucidità sotto porta però ne incide il risultato, con un gol divorato a porta vuota, in cui colpisce Erlic in recupero disperato".

I voti

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5,5

TuttoNapoli - 4,5