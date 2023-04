Lozano distrutto dai quotidiani: "Fa il difensore, si annulla da solo!"

Hirving Lozano bocciato dai quotidiani. Male il messicano dominato da Theo e mai pericoloso in attacco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Molto centrocampista e poco ala. L'interpretazione del tridente per una notte tende al difensivo. Si adegua sfidando Theo sui nervi. Ma si vede poco".

Voto 4.5 per il Corriere dello Sport

"Sembra annullarsi da solo. Non manda mai in crisi Theo Hernandez che gli sbarra la strada senza fare fatica. Inevitabile che sia lui a fare posto a Raspadori".