Lozano è l'arma in più per la Juve: Ancelotti pensa di farlo debuttare in corso d'opera

Hirving Lozano può essere la carta in più del Napoli per la sfida contro la Juventus. Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, già stasera il messicano potrebbe esordire in maglia azzurra. Atleticamente sta bene, ha recuperato dal problema fisico che l'aveva frenato nelle prime partite di Eredivisie ed è pronto a lanciarsi nella mischia. Carlo Ancelotti pensa anche a lui come mossa da fare in corso d'opera.