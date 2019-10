Lozano non convince, Gazzetta: "C'è un paragone con un altro azzurro che all'inizio ha avuto difficoltà"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Hirving Lozano e lo fa azzardando un paragone con un altro azzurro il cui inizio al Napoli non fu semplicissimo, salvo poi stupire tutti: "C’è un paragone che può aiutare e stimolare il messicano. Anche Dries Mertens arrivò nel 2013 con buone credenziali da Eindhoven e all’inizio il suo cammino in azzurro non fu dei più semplici. I 114 gol del belga, fra i tre migliori marcatori di sempre del Napoli, sono più che un augurio".