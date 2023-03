Lozano out, ma nulla di grave: il messicano può tornare già mercoledì con l'Eintracht

Il Chucky a riposo, però pronto a riprendere la corsa Champions mercoledì con l’Eintracht

Formazione che non ha sbagliato atteggiamento non si cambia, scrive il Corriere dello Sport raccontando che la squadra che oggi comincerà la partita con l’Atalanta dal primo minuto dovrebbe essere quasi uguale a quella che una settimana fa ha perso al Maradona con la Lazio. L'idea è che l’unico cambio dovrebbe riguardare il tridente "dove per forza di cose mancherà l’acciaccato Lozano. Il Chucky a riposo, però pronto a riprendere la corsa Champions mercoledì con l’Eintracht, e dentro Politano. E per il resto, la filastrocca dovrebbe essere quella già recitata con Sarri", riporta il quotidiano sportivo