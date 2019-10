Lozano, problemi sia al centro che da esterno: il Napoli spera di riaverlo in formato-nazionale

Dopo l'ottimo esordio con la Juventus, Hirving Lozano ha vissuto un calo nella sua prima esperienza in Serie A. Come riferisce Il Mattino, sia da punta centrale che nell'ultima partita col Torino da esterno del tridente il messicano ha fatto fatica, non ha inciso come avrebbe voluto. Soffre entrambe le posizioni, per il momento, ma va ritrovato quanto prima, essendo il colpo più costoso della storia del Napoli.