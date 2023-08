Lozano, quei tre mesi con Gattuso e il grande rimpianto sulle potenzialità inespresse

Hirving Lozano è ai saluti e per il Corriere del Mezzogiorno l'addio è con qualche rimpiante per il messicano.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Chucky ieri mattina dopo l’allenamento ha salutato i compagni di squadra, si sta mettendo alle spalle l’avventura napoletana durata quattro anni, dai giorni delle scelte di Carlo Ancelotti nell’estate del 2019 alla festa per il terzo scudetto". Hirving Lozano è ai saluti e per il Corriere del Mezzogiorno l'addio è con qualche rimpiante per il messicano.

"Nel suo percorso 155 presenze, 30 gol e 17 assist, il prezzo di 42 milioni di euro che ha influito tanto sul pensiero generale. Ci sono poi quei tre mesi con Gattuso, fino all’infortunio nella gara interna contro la Juventus, che trasferiscono qualche rimpianto sulle potenzialità non espresse completamente. Riflessioni da “fine mandato” che, però, possono sfumare nella gioia per il tricolore atteso da 33 anni".