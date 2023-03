Lozano recupera per domani? Cds: "C'è una sensazione sul Chucky"

Come sta Lozano? C'erano dubbi sulle sue condizioni dopo il risentimento muscolare avvertito nella giornata di mercoledì

Come sta Lozano? C'erano dubbi sulle sue condizioni dopo il risentimento muscolare avvertito nella giornata di mercoledì. In vista dell'Atalanta, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Lozano si è fermato per un risentimento muscolare e sta cercando (ovviamente) di presentarsi mercoledì sera all’appuntamento con l’Eintracht Francoforte, lasciando la corsia di destra a Politano".