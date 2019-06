Lozano, scende in campo ADL che gioca la carta Raiola

Per Hirving Lozano scende in campo in prima persona Aurelio De Laurentiis. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il patron azzurro abbia deciso di prendere in mano la trattativa per l’esterno offensivo del Psv, che piace tantissimo a Carlo Ancelotti ed Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto scrive il quotidiano, De Laurentiis starebbe intavolando una trattativa con il club olandese che coinvolga anche Mino Raiola, agente del calciatore, per provare a smussare la richiesta da 50 milioni del PSV.