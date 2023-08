"Luciano, iniziamo a programmare? Aurelio, io non resto", La Stampa sull'ultima cena che blocca la Figc

La clausola che blocca l'approdo di Luciano Spalletti alla guida della nazionale è un tema di tutti i quotidiani italiani.

La clausola che blocca l'approdo di Luciano Spalletti alla guida della nazionale è un tema di tutti i quotidiani italiani. Ne parla anche il quotidiano La Stampa raccontando che il rapporto tra i due torna d'attualità come il ricordo della cena del 13 maggio, 9 giorni dopo lo Scudetto. Di seguito alcuni stralci:

"De Laurentiis e Spalletti si accomodarono a tavola, in un ristorante del centro di Napoli, entrambi consapevoli che quella sarebbe stata la loro ultima cena. Non avevano più niente da dirsi, probabilmente da darsi, e il rapporto frastagliato, s’era definitivamente frantumato il 20 aprile, quando Spalletti, rientrando a Castel Volturno, nel centro sportivo dove aveva trasformato il proprio ufficio in monolocale-eremo nel quale preparare l’impresa, aveva ricevuto una busta chiusa. L’aveva spedita il presidente, poche righe per comunicargli che il Napoli aveva esercitato – attraverso una pec – il diritto di opzione per il rinnovo del contratto".

“ADL si lanciò (strategicamente) nella introduzione – «Luciano, allora cominciamo a pensare alla prossima stagione?» – la risposta diretta e sincera fu bruciante però anche scontata, perché ormai le carte erano scoperte: «Aurelio, io non resto». Spalletti si stava separando da De Laurentiis, in quell’istante, non da Napoli, eletta a regina di cuori, una città che lo aveva stregato, che l’aveva rapito, forse lo aveva persino cambiato, addolcendone gli spigoli: si chiudeva un biennio rivoluzionario e però intenso, però indiscutibilmente logorante, senza vere frizioni né rotture, senza scenate né panni sporchi da far volare in piazza, ma nella diversità di due personaggi che scoprivano di essere inconciliabili”.