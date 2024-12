Lukaku, cena con gli agenti: ha fatto una confessione sul Napoli

Cinque gol e cinque assist in 15 presenze per Romelu Lukaku finora con la maglia del Napoli. C'è chi si accontenta e c'è invece chi si aspettava di più dal possente centravanti belga. Ma l'ex Inter e Roma non fa drammi, guarda avanti e soprattutto non si pente della scelta fatta nelle ultime ore del calciomercato estivo. L’altra sera - racconta stamane Il Mattino - è stato a cena con i suoi procuratori, Andrea e Federico Pastorello, raccontando loro la felicità per aver scelto la piazza partenopea.