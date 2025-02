Lukaku da record: vuole migliorare un primato che dura da 4 anni

vedi letture

"Romelu stile Nba: a caccia della doppia doppia". Con quello servito sabato all’Olimpico a Raspadori, difesa di potenza e sponda di fino, Lukaku ha collezionato l’assist numero 7 del suo campionato. Con 9 gol a coté: ancora un po’ e potrà celebrare la doppia cifra in entrambe le specialità. Un risultato che in carriera ha raggiunto soltanto una volta: proprio con Conte in panchina, all’epoca dell’Inter, stagione 2020-2021, quella dello scudetto. Lo ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).