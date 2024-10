Lukaku ed il ritorno a San Siro: Big Rom ha un sogno

Romelu Lukaku sogna un'altra notte da protagonista a San Siro. Dopo aver aumentato il vantaggio su Inter e Juventus, adesso rispettivamente a -4 e -5 in classifica, il Napoli di Antonio Conte cerca un altro successo per consolidare il primato in classifica. Il percorso degli azzurri ricomincerà già domani sera contro il Milan, che nel weekend non ha giocato complice il rinvio del match di Bologna. E Big Rom, che a Milano ha vissuto tre annate intense vincendo anche uno Scudetto con Conte, vuole tornare ad essere protagonista.

Lukaku - si legge su Il Mattino - è a secco da quasi un mese visto che non va a segno dalla gara vinta 3-1 contro il Como lo scorso 4 ottobre. I passaggi a vuoto con Empoli e Lecce non preoccupano visto che Romelu ha dato un contributo importante agli azzurri, siglando 3 reti e fornendo 4 assist ai propri compagni. Il Milan dunque arriva come un'occasione importante per il belga, che ha colpito il Diavolo in cinque occasioni negli otto derby giocati tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.