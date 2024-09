Lukaku ha rinunciato al Belgio per trovare la condizione migliore: un indizio da Napoli-Parma

Niente Belgio per Romelu Lukaku, che ha rinunciato alla chiamata della nazionale per trovare la miglior condizione ed essere al meglio della forma per il Napoli. Lo sottolinea oggi in edicola Il Mattino: "Ha persino rinunciato alla convocazione del Belgio, per onore di Antonio Conte. Lavorerà con lui perché a Cagliari, alla ripresa, dovrà essere il titolare. Lavoro personalizzato, in campo già domani pomeriggio a Castel Volturno.

Tanto a lavorare da solo è abituato. Non è stato un problema per Big Rom dire di no alla nazionale, d'altronde sa bene lui per primo che deve ancora allenarsi per essere in condizione. Non a caso, finita la gara, per oltre trenta minuti si è allenato sul campo del Maradona".