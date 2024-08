Lukaku, Il Mattino: "Conte lo vuole subito, ADL può accontentarlo prima di cedere Osimhen"

vedi letture

Le posizioni di club e giocatore sono chiare: Osimhen vuole andare via dal Napoli e ha un accordo con la società per la sua partenza.

Accelerata del Napoli sul fronte Romelu Lukaku. Se fino a questi giorni l'idea era di prendere il belga dal Chelsea solo dopo la partenza del nigeriano, nelle ultime ore la situazione è cambiata. Secondo quanto riporta Il Mattino, il club azzurro ha rotto gli indugi e vuole regalare al mister Antonio Conte il suo pupillo in tempi rapidi. Anche prima che Osimhen gli faccia spazio.

Le posizioni di club e giocatore sono chiare: Osimhen vuole andare via dal Napoli e ha un accordo con la società per la sua partenza. Inoltre, in questa fase di stallo, il bomber africano non ha mandato segnali a Conte riguardo a un suo possibile cambio di idea e quindi all'apertura su un suo desiderio di rimanere sotto il Vesuvio.

L'ex ct vuole quindi che si risolva velocemente questa vicenda, riabbracciando Lukaku e desiderando velocemente anche gli altri innesti che gli consentirebbero di avere una rosa di 18/19 elementi tutti in linea con le sue esigenze. Al di là delle tempistiche dell'arrivo di Lukaku, comunque il nodo Osimhen è da scogliere. Manca l'accordo con il PSG, con il Napoli che non vuole scendere sotto i 100 milioni come richiesta. Sullo sfondo, tra i club accostati in questi mesi all'ex Lille, resta l'Arsenal.