Lunedì di relax, il Napoli torna a lavorare domani: ecco perché Conte ha dato due giorni liberi

Il Napoli ha pareggiato sabato contro l'Inter capolista, riacciuffando il risultato a quattro minuti dalla fine, ma Antonio Conte può essere certamente soddisfatto della prestazione della squadra. E infatti lo è, come scrive Il Mattino, tant'è che ha concesso due giorni liberi, domenica e lunedì, e ritroverà i suoi ragazzi direttamente domani:

"Non è un caso che ha dato due giorni liberi: ha capito che non ci sono più energie. Ovviamente, non bisogna sottovalutare Antonio Conte: era certo che avrebbe fatto bene nel suo primo anno. Non è il tipo che va in un posto per suicidarsi. Ha troppo fiducia in se stesso, ha troppe volte studiato il Napoli nel suo anno sabbatico", si legge sul quotidiano.