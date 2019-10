Luperto, si lavora per il rinnovo: tra le parti c'è già l'intesa

Sebastiano Luperto è stata una delle note liete della trasferta di Salisburgo. Il difensore nell'emergenza che ha riguardato il reparto, si è fatto trovare pronto disputando un'ottima gara che potrebbe garantirgli un posto da titolare anche nella sfida con la Spal. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come in queste settimane si sta lavorando per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023, fino al 2024: la volontà comune delle parti porta in questa direzione.