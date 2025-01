Lutto per il piccolo Daniele, il Napoli pensa a due iniziative per la sfida al Verona

Il Napoli avrebbe in mente un'iniziativa nel match contro il Verona per ricordare il piccolo Daniele, tifoso del Napoli scomparso sabato 4 gennaio.

Il Napoli avrebbe in mente un'iniziativa nel match contro il Verona per ricordare il piccolo Daniele, tifoso del Napoli scomparso sabato 4 gennaio. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino: "Il piccolo Daniele e Antonio Conte si sono conosciuti questa estate e l'allenatore del Napoli gli ha spalancato le porte di Castel Volturno. Fin dal primo istante. Daniele era entrato nel mondo del Napoli a Castel di Sangro, nell'agosto del '23. Il club venne messo a conoscenza dalla storia del piccolo, malato di leucemia (ma non ne sapeva nulla).

Anche De Laurentiis lo volle conoscere ed è stato sempre vicino alla famiglia. Per la gara con il Verona il Napoli ha in mente una piccola iniziativa per ricordare il suo tifoso speciale. Non è escluso che si possa giocare con il lutto al braccio e che venga chiesto il minuto di raccoglimento alla Lega".