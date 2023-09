"Ma che fai? Ma perché?", battibecco a distanza Kvara-Garcia: la ricostruzione sul cambio

Un segnale di malessere della squadra può essere individuato nel gesto eloquente di Khvicha Kvaratskhelia (nell'immagine dell'articolo)

Un segnale di malessere della squadra può essere individuato nel gesto eloquente di Khvicha Kvaratskhelia (nell'immagine dell'articolo) quando è stato sostituito da Rudi Garcia con Alessio Zerbin. Ci si sofferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Kvara, mai una parola fuori posto in un anno di Napoli, non la prende per niente bene. Anzi, è infastidito: e uscendo dal lato del campo opposto a quello della panchina azzurra, mima con le mani un eloquente: «Ma che fai? Ma perché?». Lo sguardo è diretto proprio al quel versante di Marassi, a quella panchina. Al suo allenatore. A Garcia.

E allora, Kvaratskhelia non l’ha capito. Non ha compreso perché è uscito ieri, anche ieri con il Genoa, a un minuto dal 90’ e con otto minuti ancora da giocare considerando il recupero. Rudi ha scelto di sostituire lui esattamente come con la Lazio: lo ha richiamato e ha messo dentro Alessio Zerbin, finora mai utilizzato, e lui ci è rimasto male. L’ha presa male. E l’ha detto, cioè l’ha mimato con le mani, l’ha fatto capire a tutti e tutti l’hanno capito".