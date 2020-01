"Ma cosa gli passa per la testa?", pioggia di 4 per Ospina: "Leggerezza inaspettata, una maledizione!"

"La maledizione dei portieri perseguita anche lui. Da una sua papera arriva la sconfitta". Pochi alibi, quest'oggi su La Gazzetta dello Sport, per David Ospina, peggiore in campo all'unanimità della sfida con la Lazio. Il portiere colombiano ha infatti regalato a Immobile il gol partita con un errore in fase di disimpegno, trascinando così il Napoli di Gattuso in una crisi - almeno di risultati - sempre più pesante. "Ma cosa gli passa per la testa in quel momento?", si chiede il Corriere dello Sport.

AL DI LA' DELL'ETA' - Il dribbling sull'attaccante biancoceleste, d'altronde, era l'unica soluzione da evitare. "E alla sua età (31 anni, ndr) - conclude il quotidiano romano - certe leggerezze sono sicuramente inaspettate". Inevitabile, dunque, la sfilza di 4 in pagella: si pensi che il 4,5 è il voto più alto.

Questi tutti i voti di David Ospina:

La Gazzetta dello Sport: 4 Corriere dello Sport: 4 Tuttosport: 4 TuttoNapoli.net: 4,5