"Ma quale ridimensionamento?", ecco com'è maturato l'addio di Conte dopo l'incontro con ADL

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Dietro la possibile separazione tra Antonio Conte e il Napoli ci sarebbe soprattutto una divergenza di vedute sul futuro del club.

Dietro la possibile separazione tra Antonio Conte e il Napoli ci sarebbe soprattutto una divergenza di vedute sul futuro del club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico salentino non avrebbe gradito il piano di ridimensionamento illustrato da Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane.

Conte voleva altri investimenti

L’allenatore, infatti, vorrebbe continuare a lavorare in società pronte a investire in maniera importante sul mercato, come accaduto quest’anno in casa Napoli. Dall’altra parte, però, il presidente azzurro sarebbe chiamato a rispettare parametri economici sempre più rigidi, legati anche alla normativa sul costo allargato del lavoro.

Separazione maurata tempo fa

Il quotidiano piemontese parla di una separazione già maturata dopo il confronto tra Conte e De Laurentiis. Nonostante questo, il tecnico continuerebbe a lavorare con la solita intensità fino all’ultimo giorno, comportandosi come se dovesse ancora guidare il Napoli nella prossima stagione.