"Mai la squadra campione era andata così male dopo lo scudetto": Calzona spera nell'orgoglio ferito

Sarà un passaggio di consegne doloroso, perché mai prima d’ora una squadra campione d’Italia era andata così male nell’anno successivo allo scudetto. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'incrocio tra Napoli e Inter nel posticipo domenicale: "E, anche per questo, Francesco Calzona spera che l’orgoglio ferito dei suoi giocatori possa trasformarsi in campo nella partita perfetta: solo così chi ha ancora lo scudetto sul petto può sperare di fare punti stasera. Serve muovere la classifica, non staccarsi dal quinto posto. E serve una grande prestazioni anche per il morale e per l’autostima, per credere in una rimonta complessa, ma ancora possibile

Con l’arrivo di Calzona, si sono riviste tracce di vecchio Napoli, eppure gli azzurri non hanno mai chiuso un match con la porta inviolata. Ecco, ritrovare equilibrio e compattezza nello stadio più difficile, contro la squadra che sta stracciando il campionato, sarebbe il segnale più importante da mandare alle rivali: vorrebbe dire che il Napoli è ancora vivo e che, se ritroverà le sue stelle al top, ci sarà ancora tempo per tentare l’impresa".